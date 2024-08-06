Инвесторы выводят активы из криптовалют: эксперт назвал причины

Финансовый аналитик из BitRiver Владислав Антонов обсудил текущую ситуацию на рынке криптовалют.
В интервью газете "Известия" он отметил, что криптовалютный рынок сталкивается с серьёзной коррекцией, вызванной массовым уходом инвесторов из рискованных активов.
Среди ключевых причин этого спада он выделил макроэкономическую неопределённость, связанную с решением Федеральной резервной системы США сохранить высокие процентные ставки, а также неоднозначные данные по состоянию рынка труда.
Кроме того, Антонов подчеркнул, что на ситуацию повлияли и внутренние факторы криптовалютной индустрии, а также глобальное снижение интереса к рисковым инвестициям.
В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.