Отечественное вино с лёгкостью заменит продукцию из Италии и Испании: производство увеличилось на 21%

В России резко выросло производство вина

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России в первые шесть месяцев 2024 года наблюдался значительный рост производства вина.

Фото: freepik.com by gpointstudio, PDM

Об этом сообщила заместитель директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства РФ Ирина Федина, во время пресс-конференции "Винного гида России", сообщает ТАСС.

Согласно данным, в период с января по июнь производство игристых и крепленых вин в России увеличилось на 21%, а выпуск крепленых вин возрос на целых 73%.

Общий объем винодельческой продукции в стране вырос на 21%, а продажи вина увеличились почти на 5% в годовом исчислении. Продажи игристых вин выросли на 13%, а крепленого вина — на 12%, добавила Федина.