В России в первые шесть месяцев 2024 года наблюдался значительный рост производства вина.
Об этом сообщила заместитель директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства РФ Ирина Федина, во время пресс-конференции "Винного гида России", сообщает ТАСС.
Согласно данным, в период с января по июнь производство игристых и крепленых вин в России увеличилось на 21%, а выпуск крепленых вин возрос на целых 73%.
Общий объем винодельческой продукции в стране вырос на 21%, а продажи вина увеличились почти на 5% в годовом исчислении. Продажи игристых вин выросли на 13%, а крепленого вина — на 12%, добавила Федина.
В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.