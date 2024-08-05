Нефтегазовые доходы России за год взлетели на 61,6%

В период с января по июль 2024 года Россия значительно увеличила доходы от нефтегазового сектора на 61,6%, достигнув 6,777 трлн рублей, по сравнению с 4,193 трлн рублей за аналогичный период прошлого года, как указано в данных Министерства финансов.
Суммарные поступления от налогов на добычу и экспорт нефти и газового конденсата (включая НДПИ, экспортную пошлину и НДД) за этот период достигли 7,944 трлн рублей, что значительно выше по сравнению с 4,393 трлн рублей годом ранее. Особенно заметен рост сборов НДД, увеличившихся в 2,2 раза до 1,539 трлн рублей.
НДПИ и экспортная пошлина на газ также показали рост на 6,7%, составив 1,022 трлн рублей против 955,7 млрд рублей в январе — июле прошлого года.
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