Нефтегазовые доходы России за год взлетели на 61,6%

За год Россия нарастила нефтегазовые доходы до 6,77 трлн рублей

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

В период с января по июль 2024 года Россия значительно увеличила доходы от нефтегазового сектора на 61,6%, достигнув 6,777 трлн рублей, по сравнению с 4,193 трлн рублей за аналогичный период прошлого года, как указано в данных Министерства финансов.

Фото: commons.wikimedia.org by Floydrosebridge, CC BY-SA 3.0

Суммарные поступления от налогов на добычу и экспорт нефти и газового конденсата (включая НДПИ, экспортную пошлину и НДД) за этот период достигли 7,944 трлн рублей, что значительно выше по сравнению с 4,393 трлн рублей годом ранее. Особенно заметен рост сборов НДД, увеличившихся в 2,2 раза до 1,539 трлн рублей.

НДПИ и экспортная пошлина на газ также показали рост на 6,7%, составив 1,022 трлн рублей против 955,7 млрд рублей в январе — июле прошлого года.