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Нефтяной рынок на грани катастрофы: август 2024 года может стать худшим месяцем за всю историю

Дудченко: август рискует стать худшим месяцем для нефти

1:23
Экономика

Август 2024 года может стать самым неблагоприятным месяцем для нефтяного рынка из-за ряда геополитических и макроэкономических факторов.

Дудченко: август рискует стать худшим месяцем для нефти
Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, CC BY-SA 4.0

В частности, эксперты указывают на замедление экономического роста в Китае и опасения по поводу рецессии в США.

Они также выражают опасения, что стоимость нефти марки Brent, которая сейчас составляет $75-76 за баррель, может снизиться до $72 за баррель.

Аналитик компании "Финам" Николай Дудченко сообщает, что 2 августа цена Brent упала на 3,24%, что стало самым значительным снижением с начала июня 2024 года. Он подчеркивает, что в понедельник, на открытии торгов, тенденция к снижению продолжилась.

Хотя август еще не успел начаться, он уже рискует стать худшим месяцем для нефтяного рынка, при этом общая "просадка" составляет почти 6,5%, сообщает ТАСС.

По мнению Дудченко, падение цен на нефть связано с двумя основными факторами. Он считает, что котировки начали игнорировать ближневосточный конфликт. Аналитик также отмечает, что геополитическая премия либо полностью исчезла из цен, либо значительно сократилась.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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