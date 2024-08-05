Обвал на биржах: почему рынки рушатся и как это ударит по российской экономике?

Мировые фондовые рынки переживают серьёзный спад. Азиатские индексы показывают рекордные снижения, финансовые рынки США упали.
Основные потери понесли компании из полупроводникового сектора: Intel (-34%), Nvidia (-20%), AMD (-13%), и Broadcom (-15%). Уоррен Баффетт уменьшил долю в Apple, а руководители Amazon и Nvidia также продали акции.
Влияние решений центральных банков
Банк Японии повысил процентную ставку с 0,1% до 0,25%, что укрепило йену и вызвало падение японского фондового рынка.
Это спровоцировало цепную реакцию на мировых рынках. Плохие данные по рынку труда в США добавили негативного настроения.
Мнение эксперта
Аналитик Дмитрий Голубовский в беседе с NewsInfo. Ru отметил, что финансовый кризис назревал давно. Ситуация напоминает пузырь доткомов начала 2000-х годов, с акцентом на ИИ и криптовалюты.
В США возможен серьёзный спад, если центральные банки не примут экстренные меры.
"Если ничего не делать, наступит финансовый кризис, и это вполне может быть ремейк 2008 года или 2005-го. Или и то, и другое вместе. Потому что фондовые рынки сильно перегреты", — уверен аналитик.
Влияние на Россию
Голубовский прогнозирует, что мировой кризис приведёт к снижению цен на нефть, что негативно скажется на российской экономике.
Ожидается снижение стоимости барреля Brent до 50 долларов, что может привести к падению курса рубля и росту инфляции. Однако, Россия, по мнению аналитика, сможет преодолеть эти трудности.
"Ничего хорошего, но для России не катастрофично. Катастрофа может наступить для азиатских рынков. По-моему, она уже началась", — резюмировал аналитик.
Самые критические ситуации для Киева на Красноармейском фронте, где армия РФ наступает от Очеретино, двигаясь к ключевой точке ВСУ и снабжения — Покровску.