Обвал на биржах: почему рынки рушатся и как это ударит по российской экономике?

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В мировой финансовой системе ситуация очень тревожная — эксперт

2:07
Экономика

Мировые фондовые рынки переживают серьёзный спад. Азиатские индексы показывают рекордные снижения, финансовые рынки США упали.

В мировой финансовой системе ситуация очень тревожная — эксперт
Фото: flickr.com by Rafael Matsunaga, CC BY 2.0

Основные потери понесли компании из полупроводникового сектора: Intel (-34%), Nvidia (-20%), AMD (-13%), и Broadcom (-15%). Уоррен Баффетт уменьшил долю в Apple, а руководители Amazon и Nvidia также продали акции.

Влияние решений центральных банков

Банк Японии повысил процентную ставку с 0,1% до 0,25%, что укрепило йену и вызвало падение японского фондового рынка.

Это спровоцировало цепную реакцию на мировых рынках. Плохие данные по рынку труда в США добавили негативного настроения.

Мнение эксперта

Аналитик Дмитрий Голубовский в беседе с NewsInfo. Ru отметил, что финансовый кризис назревал давно. Ситуация напоминает пузырь доткомов начала 2000-х годов, с акцентом на ИИ и криптовалюты.

В США возможен серьёзный спад, если центральные банки не примут экстренные меры.

"Если ничего не делать, наступит финансовый кризис, и это вполне может быть ремейк 2008 года или 2005-го. Или и то, и другое вместе. Потому что фондовые рынки сильно перегреты", — уверен аналитик.

Влияние на Россию

Голубовский прогнозирует, что мировой кризис приведёт к снижению цен на нефть, что негативно скажется на российской экономике.

Ожидается снижение стоимости барреля Brent до 50 долларов, что может привести к падению курса рубля и росту инфляции. Однако, Россия, по мнению аналитика, сможет преодолеть эти трудности.

"Ничего хорошего, но для России не катастрофично. Катастрофа может наступить для азиатских рынков. По-моему, она уже началась", — резюмировал аналитик.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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