Паника на мировых рынках: мировые биржи на грани коллапса

Падение мировых бирж связано с ухудшением ситуации в мировой экономике, включая палестино-израильский конфликт, повышение ставки Центробанком Японии и слабую статистику по рынку труда в США.
Главный экономист "Ренессанс капитала" Олег Кузьмин отметил, что эти факторы создали риски для японского рынка, которые затем распространились на другие биржи, сообщает URA.RU.
Снижение настроения инвесторов привело к массовому падению биржевых рынков, особенно в секторах, чувствительных к рискам.
Индекс Мосбиржи также начал снижаться, что может отразиться на ценах на энергоносители и распродаже рискованных активов. Однако точные прогнозы о падении индекса остаются неопределенными.
Токийская фондовая биржа (Nikkei) потеряла 12,4%, достигнув исторического минимума, а индекс BIST 100 в Стамбуле снизился на 6,72%, что вызвало приостановку торгов.
Украина объявила о банкротстве, что подтверждается новым законом, подписанным Владимиром Зеленским. Этот закон позволяет приостановить выплаты по внешнему долгу.