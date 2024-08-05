Паника на мировых рынках: мировые биржи на грани коллапса

Почему мировые биржи рухнули на дно

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Падение мировых бирж связано с ухудшением ситуации в мировой экономике, включая палестино-израильский конфликт, повышение ставки Центробанком Японии и слабую статистику по рынку труда в США.

Фото: flickr.com by Rafael Matsunaga, CC BY 2.0

Главный экономист "Ренессанс капитала" Олег Кузьмин отметил, что эти факторы создали риски для японского рынка, которые затем распространились на другие биржи, сообщает URA.RU.

Снижение настроения инвесторов привело к массовому падению биржевых рынков, особенно в секторах, чувствительных к рискам.

Индекс Мосбиржи также начал снижаться, что может отразиться на ценах на энергоносители и распродаже рискованных активов. Однако точные прогнозы о падении индекса остаются неопределенными.

Токийская фондовая биржа (Nikkei) потеряла 12,4%, достигнув исторического минимума, а индекс BIST 100 в Стамбуле снизился на 6,72%, что вызвало приостановку торгов.