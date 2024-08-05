Скандальный миллиардер из Индии покончил со своим бизнесом

Миллиардер Гаутам Адани передаст бизнес наследникам

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Индийский миллиардер Гаутам Адани, известный своими скандальными выходками, решил передать управление своей бизнес-империей наследникам.

Фото: flickr.com by epSos.de, CC BY 2.0

В интервью Bloomberg 62-летний предприниматель, состояние которого оценивается в 100,7 миллиарда долларов, поделился своими планами.

Адани, основатель финансово-промышленной группы компаний Adani Group с рыночной капитализацией более 200 миллиардов долларов, намерен отойти от дел в возрасте 70 лет.

Он подчеркнул важность преемственности для устойчивого развития компании и отметил, что передача управления новому поколению должна происходить органично, постепенно и систематично.

Согласно информации агентства, после завершения процесса передачи власти равные доли в семейном бизнесе получат его сыновья, Каран и Джит, а также племянники, Пранав и Сагар.