Скандальный миллиардер из Индии покончил со своим бизнесом

Индийский миллиардер Гаутам Адани, известный своими скандальными выходками, решил передать управление своей бизнес-империей наследникам.
В интервью Bloomberg 62-летний предприниматель, состояние которого оценивается в 100,7 миллиарда долларов, поделился своими планами.
Адани, основатель финансово-промышленной группы компаний Adani Group с рыночной капитализацией более 200 миллиардов долларов, намерен отойти от дел в возрасте 70 лет.
Он подчеркнул важность преемственности для устойчивого развития компании и отметил, что передача управления новому поколению должна происходить органично, постепенно и систематично.
Согласно информации агентства, после завершения процесса передачи власти равные доли в семейном бизнесе получат его сыновья, Каран и Джит, а также племянники, Пранав и Сагар.
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