Покупки в рассрочку без сюрпризов: новый закон может спасти россиян от долгов

В России могут запретить менять стоимость товара при покупке его в рассрочку.

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России рассматривается законопроект, который может запретить изменение цен на товары при их покупке в рассрочку.

Фото: 500px.com by Johan Larsson, CC BY 3.0

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Совета Федерации.

Данный законопроект был разработан совместно сенаторами и депутатами Госдумы. Он предполагает, что цены на товары, услуги и работы не будут варьироваться в зависимости от способа оплаты, включая рассрочку или отсрочку платежа.

Это нововведение направлено на устранение скрытых процентов, которые могут возникать при покупке в рассрочку.

Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлёв отметил, что цель этого законопроекта — защитить граждан от чрезмерной закредитованности. Он подчеркнул, что все больше людей выбирают рассрочку, которая часто сопоставима по условиям с кредитами, включая аналогичные ежемесячные платежи.