В России рассматривается законопроект, который может запретить изменение цен на товары при их покупке в рассрочку.
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Совета Федерации.
Данный законопроект был разработан совместно сенаторами и депутатами Госдумы. Он предполагает, что цены на товары, услуги и работы не будут варьироваться в зависимости от способа оплаты, включая рассрочку или отсрочку платежа.
Это нововведение направлено на устранение скрытых процентов, которые могут возникать при покупке в рассрочку.
Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлёв отметил, что цель этого законопроекта — защитить граждан от чрезмерной закредитованности. Он подчеркнул, что все больше людей выбирают рассрочку, которая часто сопоставима по условиям с кредитами, включая аналогичные ежемесячные платежи.
Украина объявила о банкротстве, что подтверждается новым законом, подписанным Владимиром Зеленским. Этот закон позволяет приостановить выплаты по внешнему долгу.