Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Онлайн-премьера фильма "Майор Гром: Игра" состоится 15 августа
Public Health Nutrition: мелкая рыба важна для здоровья сердца и метаболизма
Секреты приготовления кабачковой икры
Пранкер Эдвард Бил лишится конечности из-за травмы
Как избавиться от тли на огороде
Роспотребнадзор: Не следует ложиться на песок и ходить без обуви на пляже
Кардиолог Бязрова: снизить давление без лекарств поможет горячая ванна для ног
Предложение по элитным новостройкам в Москве достигло рекордных значений
Роспотребнадзор публикует советы по безопасному отдыху на курортах
Покупки в рассрочку без сюрпризов: новый закон может спасти россиян от долгов

В России могут запретить менять стоимость товара при покупке его в рассрочку.

0:57
Экономика

В России рассматривается законопроект, который может запретить изменение цен на товары при их покупке в рассрочку.

В России могут запретить менять стоимость товара при покупке его в рассрочку.
Фото: 500px.com by Johan Larsson, CC BY 3.0

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Совета Федерации.

Данный законопроект был разработан совместно сенаторами и депутатами Госдумы. Он предполагает, что цены на товары, услуги и работы не будут варьироваться в зависимости от способа оплаты, включая рассрочку или отсрочку платежа.

Это нововведение направлено на устранение скрытых процентов, которые могут возникать при покупке в рассрочку.

Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлёв отметил, что цель этого законопроекта — защитить граждан от чрезмерной закредитованности. Он подчеркнул, что все больше людей выбирают рассрочку, которая часто сопоставима по условиям с кредитами, включая аналогичные ежемесячные платежи.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Финансовая катастрофа: Украина объявила о банкротстве

Украина объявила о банкротстве, что подтверждается новым законом, подписанным Владимиром Зеленским. Этот закон позволяет приостановить выплаты по внешнему долгу.

Украина объявила о банкротстве
На аэродроме в Чугуеве уничтожены склады боеприпасов и техники ВСУ
Сводка с фронта: шокирующая статистика дезертирства ВСУ, в Ковеле город восстал против ТЦК
Украине поставлен диагноз - дефолт. Кредиторы Киева могут "остаться с носом"
Растворимый кофе не так уж плох: мифы и реальность о вреде и составе популярного напитка
Раздутые фондовые рынки рушатся после действий ЦБ Японии. Что дальше? Любовь Степушова Российская армия за лето сделала ВСУ неспособной даже к активной обороне Дмитрий Плотников История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев
В Великобритании наблюдается рост антимигрантских волнений
Вред и польза кофе: свежесваренный против растворимого
Сводка с фронта: к осени в одной из проблемных точек оборона ВСУ рухнет, ВС РФ давят на Покровск
Сводка с фронта: к осени в одной из проблемных точек оборона ВСУ рухнет, ВС РФ давят на Покровск
Последние материалы
Public Health Nutrition: мелкая рыба важна для здоровья сердца и метаболизма
Секреты приготовления кабачковой икры
Пранкер Эдвард Бил лишится конечности из-за травмы
Как избавиться от тли на огороде
Роспотребнадзор: Не следует ложиться на песок и ходить без обуви на пляже
В России могут запретить менять стоимость товара при покупке его в рассрочку.
Кардиолог Бязрова: снизить давление без лекарств поможет горячая ванна для ног
В США сообщили о росте стоимости программы истребителей F-35
Предложение по элитным новостройкам в Москве достигло рекордных значений
Роспотребнадзор публикует советы по безопасному отдыху на курортах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников