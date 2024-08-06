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Были разработаны законопроекты о защите прав покупателей товаров в рассрочку

Сенаторы предложили законопроекты для регулирования сервисов рассрочки

1:11
Экономика

Сенаторы и депутаты разработали законопроекты, направленные на регулирование сервисов рассрочки и защиту прав потребителей, сообщает "РИКОМ-ТРАСТ".

Сенаторы предложили законопроекты для регулирования сервисов рассрочки
Фото: freepik.com by ijeab, PDM

Основные положения законопроектов:

  • Запрет на двойную цену: запрещается устанавливать разные цены на товары в зависимости от способа оплаты (рассрочка, кредит).
  • Повышенная информированность: потребители должны быть четко проинформированы о правилах предоставления сервиса рассрочки.
  • Требования к договорам: договоры о рассрочке должны содержать информацию о бесплатных услугах для потребителя, а также ограничения на размер неустойки.
  • Регулирование деятельности операторов: операторы сервисов рассрочки должны получить статус юридического лица и быть включены в реестр.
  • Надзор: Банк России будет осуществлять надзор за деятельностью операторов сервисов рассрочки.

Цели законопроектов:

  • Предотвращение закредитованности граждан;
  • Защита прав потребителей при использовании сервисов рассрочки;
  • Устранение скрытых процентов;
  • Обеспечение прозрачности деятельности операторов сервисов рассрочки.
Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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