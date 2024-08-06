Были разработаны законопроекты о защите прав покупателей товаров в рассрочку
Сенаторы предложили законопроекты для регулирования сервисов рассрочки
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Сенаторы и депутаты разработали законопроекты, направленные на регулирование сервисов рассрочки и защиту прав потребителей, сообщает "РИКОМ-ТРАСТ".
Фото: freepik.com by ijeab, PDM
Основные положения законопроектов:
- Запрет на двойную цену: запрещается устанавливать разные цены на товары в зависимости от способа оплаты (рассрочка, кредит).
- Повышенная информированность: потребители должны быть четко проинформированы о правилах предоставления сервиса рассрочки.
- Требования к договорам: договоры о рассрочке должны содержать информацию о бесплатных услугах для потребителя, а также ограничения на размер неустойки.
- Регулирование деятельности операторов: операторы сервисов рассрочки должны получить статус юридического лица и быть включены в реестр.
- Надзор: Банк России будет осуществлять надзор за деятельностью операторов сервисов рассрочки.
Цели законопроектов:
- Предотвращение закредитованности граждан;
- Защита прав потребителей при использовании сервисов рассрочки;
- Устранение скрытых процентов;
- Обеспечение прозрачности деятельности операторов сервисов рассрочки.
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