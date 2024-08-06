VK готовит к выпуску новую "умную" колонку под названием "Капсула Про", которая появится в продаже в первой половине осени.
Колонка будет отличаться обновленным дизайном и мощностью звука 65W.
"Капсула Про" будет оснащена датчиками температуры, влажности, освещенности и присутствия, что позволит использовать ее для управления "умным" домом.
В VK также сообщили, что ведется работа по улучшению голосовых технологий искусственного интеллекта.
Объединение команд "Маруси" и "VK Капсулы" направлено на развитие контентных и рекомендательных систем во всех сервисах VK, а также на развитие искусственного интеллекта и умных устройств.
В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.