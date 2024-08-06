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В первой половине осени VK выпустит "Капсулу Про"

VK анонсировала выход новой "умной" колонки

0:44
Экономика

VK готовит к выпуску новую "умную" колонку под названием "Капсула Про", которая появится в продаже в первой половине осени.

VK анонсировала выход новой "умной" колонки
Фото: Freepik by freepik, CC0

Колонка будет отличаться обновленным дизайном и мощностью звука 65W.

"Капсула Про" будет оснащена датчиками температуры, влажности, освещенности и присутствия, что позволит использовать ее для управления "умным" домом.

В VK также сообщили, что ведется работа по улучшению голосовых технологий искусственного интеллекта.

Объединение команд "Маруси" и "VK Капсулы" направлено на развитие контентных и рекомендательных систем во всех сервисах VK, а также на развитие искусственного интеллекта и умных устройств.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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