В первой половине осени VK выпустит "Капсулу Про"

VK анонсировала выход новой "умной" колонки

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

VK готовит к выпуску новую "умную" колонку под названием "Капсула Про", которая появится в продаже в первой половине осени.

Фото: Freepik by freepik, CC0

Колонка будет отличаться обновленным дизайном и мощностью звука 65W.

"Капсула Про" будет оснащена датчиками температуры, влажности, освещенности и присутствия, что позволит использовать ее для управления "умным" домом.

В VK также сообщили, что ведется работа по улучшению голосовых технологий искусственного интеллекта.

Объединение команд "Маруси" и "VK Капсулы" направлено на развитие контентных и рекомендательных систем во всех сервисах VK, а также на развитие искусственного интеллекта и умных устройств.