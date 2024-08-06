Рейсы Lufthansa в Тегеран, Тель-Авив и Бейрут были отменены до 12 августа

Lufthansa отменяет все рейсы в Тегеран, Тель-Авив и Бейрут

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Из-за напряженной обстановки на Ближнем Востоке, группа компаний Lufthansa отменила все рейсы в Тегеран и Тель-Авив до 12 августа., сообщает "РИКОМ-ТРАСТ".

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, PDM

Также отменены рейсы в Бейрут до 12 августа, а в Амман и Эрбиль — до 7 августа.

Пассажирам предлагается бесплатная отмена или перебронирование рейсов.

Это решение было принято в связи с убийством главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. ХАМАС обвинил Израиль в убийстве и пообещал ответные действия.

Хотя Израиль официально не комментирует сообщения о смерти Хании, Иран заявил о своем праве на самооборону в ответ на убийство.