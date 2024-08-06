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МСП Москвы перечислили в бюджет города 661,6 миллиарда рублей за I полугодие

Малый и средний бизнес Москвы обеспечил почти 30% доходов бюджета

1:26
Экономика

Малый и средний бизнес Москвы обеспечил почти 30% доходов бюджета в первом полугодии 2024 года, перечислив 661,6 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.

Малый и средний бизнес Москвы обеспечил почти 30% доходов бюджета
Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

Доля МСП в налоговых и неналоговых доходах города превысила 28%. МСП обеспечили более четверти всех поступлений по налогу на доходы физических лиц и около одной пятой — по налогу на прибыль организаций.

В конце первого полугодия 2024 года в Москве насчитывалось около 835 тысяч организаций малого и среднего бизнеса, что на 4,1% больше, чем годом ранее.

Число работающих в секторе увеличилось на 4,7%, достигнув 2,75 миллиона человек.

Наибольшую активность субъекты МСП проявляют в торговле, строительстве и услугах.

Особенно высокие темпы роста налоговых и неналоговых платежей зафиксированы в креативных отраслях, таких как архитектурное и инженерно-техническое проектирование (рост в 1,9 раза), сфера отдыха, развлечений и культуры (рост в 1,7 раза), рекламная деятельность (рост в 1,6 раза).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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