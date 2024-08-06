Большинство россиян предпочитает иметь одну кредитную карту, но при этом используют три и более дебетовых карт разных банков, сообщает РИА Новости.
Опрошенные клиенты чаще всего недовольны системой начисления кэшбэка и бонусов, процентом на остаток, стоимостью обслуживания, лимитами на переводы и снятие, а также работой службы поддержки при использовании дебетовых карт.
В случае кредитных карт, основные причины неудовлетворенности связаны с условиями снятия наличных, комиссиями за переводы, процентной ставкой, кредитным лимитом и стоимостью обслуживания.
Общий уровень удовлетворенности дебетовыми и кредитными картами оказался одинаковым — 3,8 балла.
Молодые люди (до 30 лет) чаще положительно оценивают дебетовые карты, а клиенты среднего возраста (41-60 лет) — кредитные.
Самые критические ситуации для Киева на Красноармейском фронте, где армия РФ наступает от Очеретино, двигаясь к ключевой точке ВСУ и снабжения — Покровску.