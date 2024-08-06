Сколько в среднем дебетовых и кредитных карт есть у россиянина

Большинство россиян имеет одну кредитную карту и три дебетовых

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Большинство россиян предпочитает иметь одну кредитную карту, но при этом используют три и более дебетовых карт разных банков, сообщает РИА Новости.

Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, PDM

Опрошенные клиенты чаще всего недовольны системой начисления кэшбэка и бонусов, процентом на остаток, стоимостью обслуживания, лимитами на переводы и снятие, а также работой службы поддержки при использовании дебетовых карт.

В случае кредитных карт, основные причины неудовлетворенности связаны с условиями снятия наличных, комиссиями за переводы, процентной ставкой, кредитным лимитом и стоимостью обслуживания.

Общий уровень удовлетворенности дебетовыми и кредитными картами оказался одинаковым — 3,8 балла.

Молодые люди (до 30 лет) чаще положительно оценивают дебетовые карты, а клиенты среднего возраста (41-60 лет) — кредитные.