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Россияне активнее всего покупают алкоголь в пятницу и субботу

Самый высокий спрос на алкоголь в России был зафиксирован в пятницу и субботу

0:44
Экономика

Россияне больше всего тратят на алкоголь по четвергам, а меньше всего — по воскресеньям, сообщает РИА Новости.

Самый высокий спрос на алкоголь в России был зафиксирован в пятницу и субботу
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Самый высокий спрос на алкоголь наблюдается в пятницу и субботу, а наименьшая активность — по понедельникам и воскресеньям.

В пятницу и субботу россияне чаще всего покупают магнумы (вино и игристое объемом 1,5 литра).

Среди популярных напитков в пятницу: джин, шампанское и бренди.

Покупатели часто берут несколько бутылок воды, настоек, вина и безалкогольных напитков, а крепкие спиртные напитки (кальвадос, арманьяк, текила, бренди, вермут) чаще всего покупают по одной штуке.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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