Россияне активнее всего покупают алкоголь в пятницу и субботу

Россияне больше всего тратят на алкоголь по четвергам, а меньше всего — по воскресеньям, сообщает РИА Новости.
Самый высокий спрос на алкоголь наблюдается в пятницу и субботу, а наименьшая активность — по понедельникам и воскресеньям.
В пятницу и субботу россияне чаще всего покупают магнумы (вино и игристое объемом 1,5 литра).
Среди популярных напитков в пятницу: джин, шампанское и бренди.
Покупатели часто берут несколько бутылок воды, настоек, вина и безалкогольных напитков, а крепкие спиртные напитки (кальвадос, арманьяк, текила, бренди, вермут) чаще всего покупают по одной штуке.
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