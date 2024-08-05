Цены на iPhone 14 в России упали на 23% за первое полугодие 2024 года

Цены на iPhone 14 в РФ снизились до 80 тысяч рублей

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

В первой половине 2024 года средняя цена на iPhone 14 в России снизилась на 23% до 80 тысяч рублей, в то время как iPhone 13 подешевел на 7% до 66 тысяч рублей, сообщает "РИКОМ-ТРАСТ".

Фото: flickr.com by Tinh tế Photo, PDM

Количество покупок iPhone 14 упало более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, но на 3% выше, чем у iPhone 13. Покупки iPhone 13 также сократились на 19%.

Средняя цена iPhone 15, который поступил в продажу осенью 2023 года, в первом полугодии 2024 года на 15% выше, чем у iPhone 14 за аналогичный период прошлого года, а количество покупок выросло на 13%.

Выпуск новых моделей сопровождается активным маркетингом, стимулирует продажи и снижает интерес к предыдущим версиям. Снижение цен на старые модели привлекает покупателей, ожидающих выгодных предложений.