В первой половине 2024 года средняя цена на iPhone 14 в России снизилась на 23% до 80 тысяч рублей, в то время как iPhone 13 подешевел на 7% до 66 тысяч рублей, сообщает "РИКОМ-ТРАСТ".
Количество покупок iPhone 14 упало более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, но на 3% выше, чем у iPhone 13. Покупки iPhone 13 также сократились на 19%.
Средняя цена iPhone 15, который поступил в продажу осенью 2023 года, в первом полугодии 2024 года на 15% выше, чем у iPhone 14 за аналогичный период прошлого года, а количество покупок выросло на 13%.
Выпуск новых моделей сопровождается активным маркетингом, стимулирует продажи и снижает интерес к предыдущим версиям. Снижение цен на старые модели привлекает покупателей, ожидающих выгодных предложений.
Самые критические ситуации для Киева на Красноармейском фронте, где армия РФ наступает от Очеретино, двигаясь к ключевой точке ВСУ и снабжения — Покровску.