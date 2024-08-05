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Турция сокращает импорт

Импорт товаров в Турцию сократился на 20% в июне

1:35
Экономика

Импорт товаров в Турцию в июне этого года сократился почти на 20%, включая поставки от ключевых торговых партнеров, таких как Россия и Китай, сообщает РИА Новости.

Импорт товаров в Турцию сократился на 20% в июне
Фото: www.flickr.com by Secom Bahia, CC BY 2.0

Снижение импорта происходит на фоне высокой инфляции, валютного риска и уменьшения поставок газа из России.

Импорт в июне снизился на 18,8% по сравнению с маем, составив 24,9 миллиарда долларов. В начале года падение достигло 14%.

"Действительно, относительно мая 2024 года турецкая внешняя торговля (не только импорт, но и экспорт) в июне резко сократилась. Однако относительно июня прошлого года спад по импорту был лишь на 4%, а по экспорту на 8%", — прокомментировал директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Жаннур Ашигали.

Снижение импорта от основных партнеров также оказалось значительным. Поставки из России сократились на 835 миллионов долларов (до 2,95 миллиардов долларов), из Италии — на 714 миллионов (до 1,2 миллиардов), из Китая — на 481 миллион (до 3,4 миллиардов долларов), из Швейцарии — на 443 миллиона (до 625 миллионов) и из Германии — на 364 миллиона (до 1,9 миллиардов).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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