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"А я вам говорил!" Трамп назвал виновных в глобальном обвале фондовых рынков

Трамп обвинил Байдена и Харрис в обвале фондовых рынков

0:59
Экономика

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил в некомпетентности администрацию Джо Байдена на фоне падения фондовых рынков, которое Bloomberg уже назвал "глобальным разгромом". Об этом написал в соцсети Truth Social.

Трамп обвинил Байдена и Харрис в обвале фондовых рынков
Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

"На фондовых рынках обвал. А я вам говорил! Камала ничего не понимает. Байден крепко спит. Во всем виновато некомпетентное руководство США!" — пишет экс-президент Соединённых Штатов.

В пятницу фондовые индексы США опустились на 1-2%. Это произошло после публикации финансовой отчётности компаний. В понедельник также сообщалось о значительном снижении главных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Так, японский Nikkei в моменте падал на 7% — это крупнейший обвал на рынке с 2020 года. Эксперты называют причиной слабые данные по экономике США.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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