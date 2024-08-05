"Это игра вдолгую": в Роскосмосе озвучили сумму убытков после начала спецоперации на Украине

Роскосмос потерял 180 млрд рублей из-за разрыва контрактов с США и Европой

1:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Потери Роскосмоса из-за прекращения контрактов с западными странами составили 180 миллиардов рублей, однако вернуть прежний объём экспорта планируется через сотрудничество с азиатскими, африканскими и ближневосточными странами. Об этом "Интерфаксу" рассказал первый замгендиректора госкорпорации Андрей Ельчанинов.

Фото: flickr.com by НАСА, PDM

"Отказ недружественных государств от контрактов обошелся "Роскосмосу" в 180 млрд рублей", — сказал Ельчанинов.

По его словам, после начала спецоперации на Украине и разрыва западных контрактов "Роскосмос" переориентировался на новые международные рынки, включая Африку, Ближний Восток и Юго-Восточную Азию. Восстановление досанкционного объема экспорта — долгосрочная цель, требующая усилий на рынках с высокой конкуренцией, но перспективы очень обнадеживающие, отметил топ-менеджер.

"Что касается возвращения досанкционного объема экспорта. Мы ставим перед собой такую задачу. Но это игра вдолгую, как и на всех новых рынках с большой конкуренцией. Зато если мы на них правильно зайдем, перспективы самые хорошие", — сообщил замгендиректора.

Ельчанинов также отметил, что "Роскосмос" постепенно выходит из финансового кризиса. В 2022 году отрасль ожидала убыток в 50 миллиардов рублей, но итоговая цифра составила чуть более 17 миллиардов. В 2023 году удалось сократить плановый убыток с 45 до 13,9 миллиардов рублей. В 2024 году поставлена задача приблизить отрасль к безубыточности.