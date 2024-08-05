Самый известный инвестор продал половину своих акций компании Apple

Американский инвестор Уоррен Баффетт продал почти 50% своих акций компании Apple, сообщает The Wall Street Journal.
Согласно информации издания, инвестиционный холдинг Баффетта, Berkshire Hathaway, уменьшил свою долю в Apple примерно на 49%. В настоящее время оставшийся пакет акций оценивается в $84,2 миллиарда.
Уоррен Баффетт — американский бизнесмен и инвестор, известный как один из самых успешных и уважаемых финансовых экспертов в мире.
Он родился 30 августа 1930 года в Омахе, штат Небраска, США. Баффетт является председателем и генеральным директором инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway.
Несмотря на своё огромное состояние, Баффетт известен своей скромной жизнью и простым образом жизни.
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