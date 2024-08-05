Удивительные цифры: сколько на самом деле платят пенсионерам в России?

Средний размер пенсии в России составляет 20 941 рубль

1:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

На 1 апреля средний размер пенсии в России составляет 20 941 рубль. Об этом сообщила заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская в беседе с РИА Новости.

Фото: petitsiyu-protiv-povysheniya-pensionnogo-vozrasta-podpisali-million-chelovek by Klops.ru, CC BY-SA 4.0

Подольская также отметила, что пенсия для работающих пенсионеров в среднем равна 17 484 рубля, тогда как у тех, кто не продолжает трудовую деятельность, она может достигать 21 751 рубля.

На указанную дату в России насчитывалось 40 982 100 пенсионеров, из которых 18,99 процента были трудоспособными.

Стоит отметить, что в России предусмотрены различные виды пенсий:

1. Страховая пенсия — предоставляется по достижении пенсионного возраста, в случае инвалидности или потери кормильца. Для получения страховой пенсии необходимо достичь установленного возраста, иметь необходимый трудовой стаж и накопить требуемое количество пенсионных коэффициентов.

2. Социальная пенсия — назначается людям, которые не имеют права на страховую пенсию, например, тем, кто не имел трудовой деятельности или не успел накопить нужный стаж. Также она предоставляется детям с инвалидностью и нетрудоспособным гражданам.

3. Государственная пенсия — предназначена для специальных категорий граждан, таких как госслужащие или военнослужащие. Она может быть предоставлена вместо страховой пенсии или в сочетании с ней при выполнении определённых условий.