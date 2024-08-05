Кому это выгодно? Вооружённый конфликт на Ближнем Востоке разгоняет цены на газ по всей Европе

Цены на газ в ЕС продолжают расти из-за конфликта на Ближнем Востоке

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аналитик финансовой группы "Финам" Сергей Кауфман заявил, что рост цен на газ в Европе в значительной степени связан с конфликтом на Ближнем Востоке.

Фото: photozou.jp by 青空白帆, CC BY 2.1

По его мнению, продолжающаяся более 300 дней война между Израилем и палестинским движением ХАМАС оказывает влияние на цены, однако страны региона, в том числе Иран, пока не предпринимают значительных шагов для непосредственного участия в конфликте.

Кауфман добавил, что хотя текущий конфликт и создает бычий настрой на рынке газа, вероятность блокировки Ормузского пролива остается крайне низкой.

Он отметил, что сценарий с блокировкой пролива, способный вызвать газовый кризис, не является желаемым ни для кого, и поэтому вероятность этого события считается практически нулевой, как сообщает "Комсомольская правда".