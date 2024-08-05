Аналитик финансовой группы "Финам" Сергей Кауфман заявил, что рост цен на газ в Европе в значительной степени связан с конфликтом на Ближнем Востоке.
По его мнению, продолжающаяся более 300 дней война между Израилем и палестинским движением ХАМАС оказывает влияние на цены, однако страны региона, в том числе Иран, пока не предпринимают значительных шагов для непосредственного участия в конфликте.
Кауфман добавил, что хотя текущий конфликт и создает бычий настрой на рынке газа, вероятность блокировки Ормузского пролива остается крайне низкой.
Он отметил, что сценарий с блокировкой пролива, способный вызвать газовый кризис, не является желаемым ни для кого, и поэтому вероятность этого события считается практически нулевой, как сообщает "Комсомольская правда".
Украина объявила о банкротстве, что подтверждается новым законом, подписанным Владимиром Зеленским. Этот закон позволяет приостановить выплаты по внешнему долгу.