Россия и Сирия обсуждают возможность перехода на расчёты в национальных валютах в рамках укрепляющегося экономического и торгового партнерства, как сообщили в посольстве Сирии в РФ газете "Известия".
Согласно информации из источников, страны, подвергшиеся западным санкциям, стремятся избегать расчётов в долларах и изымают свои активы из финансовых систем США и Евросоюза.
В этой связи государства переходят на использование национальных валют для финансовых операций и создают альтернативные платежные системы.
В частности, Россия активно внедряет такие подходы как в отношениях со странами СНГ, так и с государствами Азии.
Украина объявила о банкротстве, что подтверждается новым законом, подписанным Владимиром Зеленским. Этот закон позволяет приостановить выплаты по внешнему долгу.