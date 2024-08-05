Россия и Сирия ведут важные переговоры: это ещё больше пошатнёт гегемонию доллара

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Россия и Сирия могут перейти на расчёты в национальных валютах

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Экономика

Россия и Сирия обсуждают возможность перехода на расчёты в национальных валютах в рамках укрепляющегося экономического и торгового партнерства, как сообщили в посольстве Сирии в РФ газете "Известия".

Россия и Сирия могут перейти на расчёты в национальных валютах
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Согласно информации из источников, страны, подвергшиеся западным санкциям, стремятся избегать расчётов в долларах и изымают свои активы из финансовых систем США и Евросоюза.

В этой связи государства переходят на использование национальных валют для финансовых операций и создают альтернативные платежные системы.

В частности, Россия активно внедряет такие подходы как в отношениях со странами СНГ, так и с государствами Азии.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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