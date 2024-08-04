По всей России наблюдают полярное сияние посреди лета

Жители нескольких регионов России смогли сегодня наблюдать северное сияние. Как сообщает RT, это явление было замечено в Новосибирске, Красноярске, Якутске, Тамбовской и Тверской областях, а также в Пермском крае.
Ранее Институт прикладной геофизики ФГБУ "ИПГ" сообщил ТАСС о том, что на Земле магнитная буря достигла уровня G3 (сильно). Представитель института отметил, что уровень G3 (Kp = 6,67) сохраняется уже в течение шести часов.
Астрономы отмечают, что на лето 2024 года пришёлся всплеск солнечной активности.
Русская армия в Одесской области продолжает выявлять и уничтожать ПВО/ПРО и РЛС. Каждый день там летают по 7-9 разведчиков, а затем туда летят ракеты.