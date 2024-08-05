Были выявлены утренние привычки россиян

Как россияне предпочитают начинать своё утро

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Большинство россиян предпочитают начинать свой рабочий день с определенных ритуалов, сообщает "РИКОМ-ТРАСТ".

Фото: unsplash.com by Ханна Вэй, CC0

Самым популярным ритуалом, является чашечка кофе — 28% респондентов начинают свой день именно с нее.

Интересно, что у мужчин и женщин разные привычки в начале рабочего дня. Мужчины чаще предпочитают начинать день с чтения новостей, в то время как женщины склонны к изучению рабочих чатов.

Планерки и перекуры чаще воспринимаются как ежедневные ритуалы мужчин, а смена обуви — женщин.

Помимо чашечки кофе, к распространенным ритуалам относятся: просмотр почты (каждый девятый), заваривание чая (каждый одиннадцатый), планирование задач (7%), чтение новостей (5%), просмотр сообщений в рабочих чатах (5%), осмотр рабочего места и оборудования (4%), молитва или медитация (3%), изучение отчетов коллег (3%), проветривание кабинета (2%) и перекур (2%).

Опрос проводился с 27 июля по 1 августа 2024 года среди 1600 респондентов в 365 населенных пунктах России.