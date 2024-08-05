Большинство россиян предпочитают начинать свой рабочий день с определенных ритуалов, сообщает "РИКОМ-ТРАСТ".
Самым популярным ритуалом, является чашечка кофе — 28% респондентов начинают свой день именно с нее.
Интересно, что у мужчин и женщин разные привычки в начале рабочего дня. Мужчины чаще предпочитают начинать день с чтения новостей, в то время как женщины склонны к изучению рабочих чатов.
Планерки и перекуры чаще воспринимаются как ежедневные ритуалы мужчин, а смена обуви — женщин.
Помимо чашечки кофе, к распространенным ритуалам относятся: просмотр почты (каждый девятый), заваривание чая (каждый одиннадцатый), планирование задач (7%), чтение новостей (5%), просмотр сообщений в рабочих чатах (5%), осмотр рабочего места и оборудования (4%), молитва или медитация (3%), изучение отчетов коллег (3%), проветривание кабинета (2%) и перекур (2%).
Опрос проводился с 27 июля по 1 августа 2024 года среди 1600 респондентов в 365 населенных пунктах России.
Русская армия в Одесской области продолжает выявлять и уничтожать ПВО/ПРО и РЛС. Каждый день там летают по 7-9 разведчиков, а затем туда летят ракеты.