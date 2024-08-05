Эксперты ЦМАКП предложили меры по субсидированию жилья для стимулирования рождаемости
Для увеличения рождаемости в РФ были предложены меры по улучшению жилищных условий
1:10
Эксперты ЦМАКП предложили меры для повышения рождаемости в России, которые базируются на улучшении жилищных условий и поддержке образования и занятости родителей, сообщает "РИКОМ-ТРАСТ".
Фото: freepik.com by wirestock, PDM
Для начала предлагается улучшить жилищные условия при помощи следующих норм:
- Жилищные сертификаты: государство субсидирует накопления граждан на покупку жилья.
- Аренда с выкупом: возможность выкупить снимаемое жилье после частичной оплаты.
- Списание ипотечного долга: при рождении второго и последующего детей.
В сфере образования и трудоустройстве возможны следующие изменения:
- Софинансирование обучения: для детей из многодетных семей.
- Поддержка женщин: дистанционная работа и дополнительное образование во время беременности и ухода за детьми.
Также предусмотрены налоговые льготы:
- Статус единого налогового агента для семей: расчет налоговой базы на основе совокупного дохода семьи.
Эти меры, по мнению экспертов, позволят улучшить условия жизни семей с детьми и стимулировать повышение рождаемости.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru