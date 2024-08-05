Эксперты ЦМАКП предложили меры по субсидированию жилья для стимулирования рождаемости

Для увеличения рождаемости в РФ были предложены меры по улучшению жилищных условий

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперты ЦМАКП предложили меры для повышения рождаемости в России, которые базируются на улучшении жилищных условий и поддержке образования и занятости родителей, сообщает "РИКОМ-ТРАСТ".

Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Для начала предлагается улучшить жилищные условия при помощи следующих норм:

Жилищные сертификаты: государство субсидирует накопления граждан на покупку жилья.

Аренда с выкупом: возможность выкупить снимаемое жилье после частичной оплаты.

Списание ипотечного долга: при рождении второго и последующего детей.

В сфере образования и трудоустройстве возможны следующие изменения:

Софинансирование обучения: для детей из многодетных семей.

Поддержка женщин: дистанционная работа и дополнительное образование во время беременности и ухода за детьми.

Также предусмотрены налоговые льготы:

Статус единого налогового агента для семей: расчет налоговой базы на основе совокупного дохода семьи.

Эти меры, по мнению экспертов, позволят улучшить условия жизни семей с детьми и стимулировать повышение рождаемости.