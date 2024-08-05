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Эксперты ЦМАКП предложили меры по субсидированию жилья для стимулирования рождаемости

Для увеличения рождаемости в РФ были предложены меры по улучшению жилищных условий

1:10
Экономика

Эксперты ЦМАКП предложили меры для повышения рождаемости в России, которые базируются на улучшении жилищных условий и поддержке образования и занятости родителей, сообщает "РИКОМ-ТРАСТ".

Для увеличения рождаемости в РФ были предложены меры по улучшению жилищных условий
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Для начала предлагается улучшить жилищные условия при помощи следующих норм:

  • Жилищные сертификаты: государство субсидирует накопления граждан на покупку жилья.
  • Аренда с выкупом: возможность выкупить снимаемое жилье после частичной оплаты.
  • Списание ипотечного долга: при рождении второго и последующего детей.

В сфере образования и трудоустройстве возможны следующие изменения:

  • Софинансирование обучения: для детей из многодетных семей.
  • Поддержка женщин: дистанционная работа и дополнительное образование во время беременности и ухода за детьми.

Также предусмотрены налоговые льготы:

  • Статус единого налогового агента для семей: расчет налоговой базы на основе совокупного дохода семьи.

Эти меры, по мнению экспертов, позволят улучшить условия жизни семей с детьми и стимулировать повышение рождаемости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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