В центре "Профессии будущего" предлагают попробовать себя на разных должностях

Центр "Профессии будущего" помог свыше 100 тысячам москвичей с выбором профессии

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Центр кадровых сервисов "Профессии будущего" в Москве за полгода помог более 100 тысячам горожан определиться с будущей карьерой, сообщает "РИКОМ-ТРАСТ".

Фото: commons.wikimedia.org by Коворкинг-пространство "Зона действия", CC0

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с момента открытия центра в декабре прошлого года его посетили свыше 60 тысяч девятиклассников и 40 тысяч взрослых.

Школьники получили возможность пройти комплексное профориентационное тестирование, а взрослые воспользовались инновационными HR-сервисами для поиска работы.

В центре предлагают освоить одну из 75 профессий за 3,5 месяца. Самыми популярными направлениями оказались торговля, сфера услуг, транспорт, промышленность, IT-сектор.

Для удобства горожан этим летом заработал передвижной центр "Профитрак", где можно получить консультацию, пройти тестирование и попробовать себя в новой профессии в интерактивном формате.