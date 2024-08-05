В центре "Профессии будущего" предлагают попробовать себя на разных должностях

Центр кадровых сервисов "Профессии будущего" в Москве за полгода помог более 100 тысячам горожан определиться с будущей карьерой, сообщает "РИКОМ-ТРАСТ".
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с момента открытия центра в декабре прошлого года его посетили свыше 60 тысяч девятиклассников и 40 тысяч взрослых.
Школьники получили возможность пройти комплексное профориентационное тестирование, а взрослые воспользовались инновационными HR-сервисами для поиска работы.
В центре предлагают освоить одну из 75 профессий за 3,5 месяца. Самыми популярными направлениями оказались торговля, сфера услуг, транспорт, промышленность, IT-сектор.
Для удобства горожан этим летом заработал передвижной центр "Профитрак", где можно получить консультацию, пройти тестирование и попробовать себя в новой профессии в интерактивном формате.
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