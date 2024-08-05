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В аэропорте Антальи было обслужено за сутки рекордное количество человек

Международный аэропорт Антальи побил рекорд пассажиропотока

1:14
Экономика

Международный аэропорт Антальи установил новый рекорд по пассажиропотоку, обслужив за сутки более 223 тысяч человек, сообщает "РИКОМ-ТРАСТ".

Международный аэропорт Антальи побил рекорд пассажиропотока
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Предыдущий рекорд, установленный 27 июля, составлял более 217 тысяч пассажиров.

Министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу сообщил, что 3 августа в аэропорту Антальи было осуществлено 1217 взлетов и посадок самолетов, а общее число пассажиров, воспользовавшихся аэропортом, составило 223 217 человек.

За семь месяцев 2024 года в аэропорты Антальи и Аланьи прибыло более 8,5 миллионов иностранных туристов, что на 10% больше, чем в 2023 году. Лидером по числу прибывающих туристов стала Россия — более 2 миллионов человек.

Данный рекорд демонстрирует небывалый рост популярности Турции как туристического направления.

Анталья, в особенности, остается одним из самых привлекательных курортов для российских туристов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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