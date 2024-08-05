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Военный конфликт усугубил экономические проблемы Израиля

Убийство лидера ХАМАС и война с Ливаном ухудшили ситуацию в экономике Израиля

1:34
Экономика

Израильская экономика переживает сложные времена, вызванные военным конфликтом, сообщает "РИКОМ-ТРАСТ".

Убийство лидера ХАМАС и война с Ливаном ухудшили ситуацию в экономике Израиля
Фото: flickr.com by Zachi Evenor, CC BY 4.0

По словам египетского экономиста Абу Бакара Аль-Диба, убийство главы ХАМАС Исмаила Хании и командира "Хезболлах" Фуада Шукра усугубило и без того негативную ситуацию.

Шекель ослаб на 1,2%, достигнув уровня 3,8 за доллар. Государственные расходы Израиля за год увеличились на 34,2%, превысив 300 миллиардов шекелей.

В течение года может закрыться 60 тысяч компаний из-за увольнения 140 тысяч палестинцев.

Израильский Банк сохранил процентную ставку на уровне 4,5%, но расходы на военные операции привели к снижению иностранных инвестиций на 50% в первом квартале 2024 года.

Конфликт также негативно повлиял на энергетический сектор, а акции энергетических компаний на израильской бирже упали.

Аль-Диб предупреждает, что полномасштабная война с Ливаном может привести к снижению ВВП Израиля на 10%.

Экономические проблемы Израиля могут усилиться: дефицит бюджета может достичь 15%, а государственный долг относительно ВВП может вырасти до 85%.

Сектор передовых технологий в Израиле также пострадал — около половины иностранных компаний покинули страну.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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