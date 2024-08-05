Израильская экономика переживает сложные времена, вызванные военным конфликтом, сообщает "РИКОМ-ТРАСТ".
По словам египетского экономиста Абу Бакара Аль-Диба, убийство главы ХАМАС Исмаила Хании и командира "Хезболлах" Фуада Шукра усугубило и без того негативную ситуацию.
Шекель ослаб на 1,2%, достигнув уровня 3,8 за доллар. Государственные расходы Израиля за год увеличились на 34,2%, превысив 300 миллиардов шекелей.
В течение года может закрыться 60 тысяч компаний из-за увольнения 140 тысяч палестинцев.
Израильский Банк сохранил процентную ставку на уровне 4,5%, но расходы на военные операции привели к снижению иностранных инвестиций на 50% в первом квартале 2024 года.
Конфликт также негативно повлиял на энергетический сектор, а акции энергетических компаний на израильской бирже упали.
Аль-Диб предупреждает, что полномасштабная война с Ливаном может привести к снижению ВВП Израиля на 10%.
Экономические проблемы Израиля могут усилиться: дефицит бюджета может достичь 15%, а государственный долг относительно ВВП может вырасти до 85%.
Сектор передовых технологий в Израиле также пострадал — около половины иностранных компаний покинули страну.
Русская армия в Одесской области продолжает выявлять и уничтожать ПВО/ПРО и РЛС. Каждый день там летают по 7-9 разведчиков, а затем туда летят ракеты.