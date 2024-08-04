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Вторая АЭС в Белоруссии поможет удовлетворить прогнозируемый рост электропотребления

Белоруссия начнет строительство второй АЭС

1:16
Экономика

Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич заявил, что строительство второй АЭС обеспечит удовлетворение растущего спроса на электроэнергию в стране, сообщает "РИКОМ-ТРАСТ".

Белоруссия начнет строительство второй АЭС
Фото: commons.wikimedia.org by Ralf1969, CC BY-SA 3.0

"Резерва энергетических мощностей на эту пятилетку, на следующую пятилетку, конечно, достаточно. А мы должны прогнозировать, что будет уже не только в 35-м году, а и в 40-м и в дальнейших периодах, как будет обеспечено удовлетворение вот этого спроса электрической энергии у нас в стране", — отметил Каранкевич.

Каранкевич подчеркнул важность планирования на будущее, прогнозируя потребление в 47 миллиардов киловатт-часов к 2030 году. Вторая АЭС поможет удовлетворить этот спрос.

Действующая БелАЭС полностью удовлетворяет внутренние потребности в электроэнергии, с момента включения первого блока произведено 33,5 миллиарда киловатт-часов, что заменило потребление около 9 миллиардов кубометров природного газа.

Первый блок БелАЭС введен в эксплуатацию в 2021 году, второй — в 2023 году.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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