Вторая АЭС в Белоруссии поможет удовлетворить прогнозируемый рост электропотребления

Белоруссия начнет строительство второй АЭС

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич заявил, что строительство второй АЭС обеспечит удовлетворение растущего спроса на электроэнергию в стране, сообщает "РИКОМ-ТРАСТ".

Фото: commons.wikimedia.org by Ralf1969, CC BY-SA 3.0

"Резерва энергетических мощностей на эту пятилетку, на следующую пятилетку, конечно, достаточно. А мы должны прогнозировать, что будет уже не только в 35-м году, а и в 40-м и в дальнейших периодах, как будет обеспечено удовлетворение вот этого спроса электрической энергии у нас в стране", — отметил Каранкевич.

Каранкевич подчеркнул важность планирования на будущее, прогнозируя потребление в 47 миллиардов киловатт-часов к 2030 году. Вторая АЭС поможет удовлетворить этот спрос.

Действующая БелАЭС полностью удовлетворяет внутренние потребности в электроэнергии, с момента включения первого блока произведено 33,5 миллиарда киловатт-часов, что заменило потребление около 9 миллиардов кубометров природного газа.

Первый блок БелАЭС введен в эксплуатацию в 2021 году, второй — в 2023 году.