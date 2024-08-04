В июне Россия заняла первое место по низкому уровню безработицы среди стран "Большой двадцатки", сообщает РИА Новости.
По данным Росстата, уровень безработицы в России в июне достиг исторического минимума, 2,4 %.
В Японии безработица снизилась до 2,5%. В Мексике уровень безработицы вырос с 2,6 до 2,8%, а в Южной Корее остается стабильным на уровне 2,8% четвертый месяц подряд.
В других странах "Большой двадцатки" уровень безработицы превышает 3%.
В Испании уровень безработицы во втором квартале снизился до 11,27% с 12,29% в первом квартале. В Бразилии безработица за месяц снизилась на 0,2 процентных пункта, достигнув многолетнего минимума в 6,9%.
В некоторых странах безработица увеличилась: на 0,1 процентного пункта в США (до 4,1%), Германии (до 6%), Италии (до 7%) и Австралии (до 4,1%).
В Канаде безработица выросла с 6,2 до 6,4%, аналогично ситуация сложилась и в Мексике. Наибольший рост безработицы был зафиксирован в Индии, где показатель за месяц поднялся с 7 до 9,2%.
Русская армия в Одесской области продолжает выявлять и уничтожать ПВО/ПРО и РЛС. Каждый день там летают по 7-9 разведчиков, а затем туда летят ракеты.