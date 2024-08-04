Безработица в России в июне снизилась до исторического минимума

Россия достигла рекордно низкого уровня безработицы среди крупнейших экономик

1:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

В июне Россия заняла первое место по низкому уровню безработицы среди стран "Большой двадцатки", сообщает РИА Новости.

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По данным Росстата, уровень безработицы в России в июне достиг исторического минимума, 2,4 %.

В Японии безработица снизилась до 2,5%. В Мексике уровень безработицы вырос с 2,6 до 2,8%, а в Южной Корее остается стабильным на уровне 2,8% четвертый месяц подряд.

В других странах "Большой двадцатки" уровень безработицы превышает 3%.

В Испании уровень безработицы во втором квартале снизился до 11,27% с 12,29% в первом квартале. В Бразилии безработица за месяц снизилась на 0,2 процентных пункта, достигнув многолетнего минимума в 6,9%.

В некоторых странах безработица увеличилась: на 0,1 процентного пункта в США (до 4,1%), Германии (до 6%), Италии (до 7%) и Австралии (до 4,1%).

В Канаде безработица выросла с 6,2 до 6,4%, аналогично ситуация сложилась и в Мексике. Наибольший рост безработицы был зафиксирован в Индии, где показатель за месяц поднялся с 7 до 9,2%.