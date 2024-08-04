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Популярность комиксов и манги растет

В крупных городах России увеличился спрос на комиксы и мангу

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Экономика

В России за первое полугодие обычные комиксы покупали на 30% больше, чем в прошлом году, мангу — на 19%, сообщает РИА Новости.

В крупных городах России увеличился спрос на комиксы и мангу
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Средний чек на покупку комиксов увеличился на 4%, достигнув 494 рублей, а количество покупок выросло на 30%. Для манги средний чек увеличился на 7%, составив 578 рублей, а количество покупок увеличилось на 19%.

Продажи комиксов и манги активнее всего развиваются онлайн, особенно на маркетплейсах, где спрос значительно выше, чем в офлайн-магазинах.

Наибольший интерес к этим товарам наблюдается в Москве и крупных городах. Популярность комиксов и манги зависит от выхода новых фильмов с участием их героев. Комиксы и манга часто используются для оформления интерьеров, особенно среди молодежи и любителей косплея.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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