Экономист предсказал новое повышение ключевой ставки ЦБ РФ

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ЦБ РФ может поднять ключевую ставку до 19%

0:47
Экономика

На предстоящем заседании Центрального банка России, как предполагает экономист Александр Разуваев, ожидается решение о повышении ключевой ставки до 19%.

ЦБ РФ может поднять ключевую ставку до 19%
Фото: wikimedia.org by Ghirlandajo is licensed under GNU Free Documentation License

Эксперт считает, что это положительно скажется на курсах валютных пар. В разговоре с NEWS.ru Разуваев отметил, что Центральный банк, вероятно, увеличит ставку на 100 базисных пунктов для поддержки валютного курса.

Напомним, что 26 июля ЦБ уже поднял ключевую ставку с 16% до 18% в связи с ускорением инфляции, которая значительно превысила апрельский прогноз. Такое повышение было обусловлено необходимостью сдерживания инфляционного давления и стабилизации экономической ситуации.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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