На предстоящем заседании Центрального банка России, как предполагает экономист Александр Разуваев, ожидается решение о повышении ключевой ставки до 19%.
Эксперт считает, что это положительно скажется на курсах валютных пар. В разговоре с NEWS.ru Разуваев отметил, что Центральный банк, вероятно, увеличит ставку на 100 базисных пунктов для поддержки валютного курса.
Напомним, что 26 июля ЦБ уже поднял ключевую ставку с 16% до 18% в связи с ускорением инфляции, которая значительно превысила апрельский прогноз. Такое повышение было обусловлено необходимостью сдерживания инфляционного давления и стабилизации экономической ситуации.
Украина объявила о банкротстве, что подтверждается новым законом, подписанным Владимиром Зеленским. Этот закон позволяет приостановить выплаты по внешнему долгу.