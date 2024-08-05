Уровень безработицы в России упал до исторического минимума

В России зафиксирован исторический минимум безработицы

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

По итогам июня Россия достигла самой низкой безработицы среди крупнейших экономик мира, с уровнем 2,4%, что является историческим минимумом, согласно анализу РИА Новости.

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Япония следует сразу за Россией с безработицей в 2,5%. В Мексике уровень безработицы вырос до 2,8% с 2,6% в мае, а в Южной Корее он остаётся стабильным на уровне 2,8% в течение четырёх месяцев.

Среди стран "Большой двадцатки" наиболее сложная ситуация с безработицей в Южной Африке, где этот показатель не опускается ниже 30% уже четвертый год. В большинстве стран G20 в июне безработица либо сократилась, либо осталась на прежнем уровне.

В некоторых странах, таких как США (4,1%), Германия (6%), Италия (7%) и Австралия (4,1%), безработица немного увеличилась на 0,1 процентного пункта. В Канаде уровень безработицы вырос с 6,2% до 6,4%, как и в Мексике.

Наибольший рост зафиксирован в Индии, где уровень безработицы поднялся с 7% до 9,2% за месяц.