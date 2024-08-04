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Всемирный банк предупредил Индию о подводных камнях экономического роста

Всемирный банк сомневается в потенциале Индии

2:07
Экономика

Развивающиеся страны снова обращаются к экономическому планированию, стремясь достичь высокого уровня дохода.

Всемирный банк сомневается в потенциале Индии
Фото: commons.wikimedia.org by Pogaface, CC BY-SA 3.0

Индия планирует к 2047 году стать страной с высоким доходом, развивая промышленность. Индонезия рассчитывает на "зеленые" товары, чтобы достичь этого статуса к 2050 году, а Вьетнам стремится к росту ВВП на 7% в год до 2030 года. Южная Африка хочет удвоить доход на душу населения к этому времени, сообщает The Economist.

Однако новый отчет Всемирного банка ставит под сомнение эти амбициозные цели. Согласно текущим темпам роста, Индии понадобится три четверти века, чтобы достичь четверти уровня дохода на душу населения США. В отчете проанализированы 108 стран со средним доходом, на которые приходится 40% мирового ВВП и 75% населения. Главный экономист банка Индермит Гилл и его соавторы утверждают, что промышленная политика, особенно в Индии и Индонезии, вряд ли приведет к ожидаемому богатству.

В отчете утверждается, что правительствам лучше стремиться к более медленному, но устойчивому росту. Авторы предлагают сосредоточиться на привлечении капитала, улучшении использования существующих технологий и развитии новых. Они критикуют страны, которые пытаются пропустить этапы, разрабатывая собственные технологии, вместо того чтобы внедрять уже существующие. Это может привести к потере ресурсов и снижению качества инноваций.

Также в отчете критикуется индийская система управления, которая препятствует появлению новых игроков на рынке, ограничивая конкуренцию и поддерживая неэффективные гигантские компании.

Если страна сделает преждевременный рывок, в будущем ей будет сложнее развивать отрасли, способные конкурировать с американскими. Однако, по расчетам Всемирного банка, у политиков еще есть время для исправления ситуации — около трех четвертей века.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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