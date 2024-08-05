Азиатский Лас-Вегас не за горами: в Таиланде могут легализовать казино

Таиланд продолжает реализацию своих планов по легализации казино, стремясь повысить привлекательность страны как туристического центра и привлечь миллиарды долларов в виде иностранных инвестиций и налогов.
Проект правил, разрешающих открытие казино с первоначальной лицензией сроком на 30 лет, был опубликован Государственным советом для общественного обсуждения до 18 августа. Казино смогут продлевать свои лицензии на 10 лет и будут располагаться в крупных развлекательных комплексах вместе с отелями, конференц-центрами и парками развлечений, сообщает Bloomberg.
Таиланд присоединяется к Объединенным Арабским Эмиратам и Японии в конкуренции за долю в мировой индустрии казино, которая, по оценкам IBIS World, в прошлом году принесла доход в 263 миллиарда долларов.
Крупные компании, такие как Galaxy Entertainment Group Ltd., MGM Resorts International и Las Vegas Sands, уже проявили интерес к открытию казино-курортов в стране.
Исследование, поддержанное Палатой представителей страны, показало, что легализация казино может увеличить доходы от туризма примерно на 12 миллиардов долларов, если они будут размещены в крупных развлекательных комплексах.
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