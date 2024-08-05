Азиатский Лас-Вегас не за горами: в Таиланде могут легализовать казино

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Таиланд движется к легализации казино

1:22
Экономика

Таиланд продолжает реализацию своих планов по легализации казино, стремясь повысить привлекательность страны как туристического центра и привлечь миллиарды долларов в виде иностранных инвестиций и налогов.

Таиланд движется к легализации казино
Фото: commons.wikimedia.org by Ralf Roletschek, CC BY-SA 3.0

Проект правил, разрешающих открытие казино с первоначальной лицензией сроком на 30 лет, был опубликован Государственным советом для общественного обсуждения до 18 августа. Казино смогут продлевать свои лицензии на 10 лет и будут располагаться в крупных развлекательных комплексах вместе с отелями, конференц-центрами и парками развлечений, сообщает Bloomberg.

Таиланд присоединяется к Объединенным Арабским Эмиратам и Японии в конкуренции за долю в мировой индустрии казино, которая, по оценкам IBIS World, в прошлом году принесла доход в 263 миллиарда долларов.

Крупные компании, такие как Galaxy Entertainment Group Ltd., MGM Resorts International и Las Vegas Sands, уже проявили интерес к открытию казино-курортов в стране.

Исследование, поддержанное Палатой представителей страны, показало, что легализация казино может увеличить доходы от туризма примерно на 12 миллиардов долларов, если они будут размещены в крупных развлекательных комплексах.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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