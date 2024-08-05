Паника на фондовом рынке: акции Израиля рухнули из-за угроз Ирана

Израильские акции падают на фоне угроз Ирана

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

В воскресенье израильские акции испытали резкое падение, отражающее как глобальные рыночные тенденции, так и опасения по поводу безопасности в регионе: индекс TA-35 снизился на 2,7%, что является максимальным снижением за неделю, сообщает Bloomberg.

Фото: flickr.com by Zachi Evenor, CC BY 4.0

Это падение произошло на фоне продолжающихся угроз со стороны Ирана и его союзников, вызванных недавними инцидентами в Тегеране и Бейруте. Технологические компании, такие как Nova Ltd. и Camtek Ltd., понесли наибольшие убытки, отражая снижение на Нью-Йоркской бирже в пятницу.

Экономист Ронен Менахем из банка Mizrahi Tefahot отметил, что падение рынка связано с глобальными факторами, такими как слабые данные по занятости в США, а также с внутренней напряженностью в сфере безопасности Израиля.

Инвесторы обеспокоены двумя возможными сценариями: продолжение эскалации, которое нанесет ущерб местной экономике и может затронуть международные рынки, или усиление давления на Израиль, что может привести к прекращению огня в Газе.

На фоне всех этих событий шекель также испытывает давление из-за нарастающей напряженности на Ближнем Востоке.