В воскресенье израильские акции испытали резкое падение, отражающее как глобальные рыночные тенденции, так и опасения по поводу безопасности в регионе: индекс TA-35 снизился на 2,7%, что является максимальным снижением за неделю, сообщает Bloomberg.
Это падение произошло на фоне продолжающихся угроз со стороны Ирана и его союзников, вызванных недавними инцидентами в Тегеране и Бейруте. Технологические компании, такие как Nova Ltd. и Camtek Ltd., понесли наибольшие убытки, отражая снижение на Нью-Йоркской бирже в пятницу.
Экономист Ронен Менахем из банка Mizrahi Tefahot отметил, что падение рынка связано с глобальными факторами, такими как слабые данные по занятости в США, а также с внутренней напряженностью в сфере безопасности Израиля.
Инвесторы обеспокоены двумя возможными сценариями: продолжение эскалации, которое нанесет ущерб местной экономике и может затронуть международные рынки, или усиление давления на Израиль, что может привести к прекращению огня в Газе.
На фоне всех этих событий шекель также испытывает давление из-за нарастающей напряженности на Ближнем Востоке.
Русская армия в Одесской области продолжает выявлять и уничтожать ПВО/ПРО и РЛС. Каждый день там летают по 7-9 разведчиков, а затем туда летят ракеты.