Санкции не помеха: инвесторы из недружественных стран продолжают зарабатывать на России

Ряд российских предприятий продолжает работать под управлением иностранных инвесторов

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Несмотря на западные санкции, некоторые курганские предприятия продолжают процветать под управлением иностранных инвесторов, сообщает портал URA.RU.

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По данным издания, завод "Курганхиммаш" на 75% принадлежит компании из ОАЭ "Трекотэ консалтинг". В 2023 году выручка предприятия достигла 7 миллиардов рублей, а на 2024 год прогнозируется увеличение до 11 миллиардов рублей.

URA.RU также отмечает, что немецкая компания BAUER Maschinen GmbH владеет 90% акций завода "Бауэр Машины — Курган". Выручка этого предприятия в 2023 году составила более 119 миллионов рублей, что, однако, вдвое меньше прошлогодних показателей.

Издание сообщает и о британском инвесторе "Геллан Консталтинг", которому принадлежит 50% долей в компаниях "Фруктолайн" и "Фруктолайн Экспорт". Совокупная выручка этих производителей соков в 2023 году составила 354 миллиона рублей, а на 2024 год прогнозируется около 500 миллионов рублей.