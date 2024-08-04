Санкции не помеха: инвесторы из недружественных стран продолжают зарабатывать на России

Несмотря на западные санкции, некоторые курганские предприятия продолжают процветать под управлением иностранных инвесторов, сообщает портал URA.RU.
По данным издания, завод "Курганхиммаш" на 75% принадлежит компании из ОАЭ "Трекотэ консалтинг". В 2023 году выручка предприятия достигла 7 миллиардов рублей, а на 2024 год прогнозируется увеличение до 11 миллиардов рублей.
URA.RU также отмечает, что немецкая компания BAUER Maschinen GmbH владеет 90% акций завода "Бауэр Машины — Курган". Выручка этого предприятия в 2023 году составила более 119 миллионов рублей, что, однако, вдвое меньше прошлогодних показателей.
Издание сообщает и о британском инвесторе "Геллан Консталтинг", которому принадлежит 50% долей в компаниях "Фруктолайн" и "Фруктолайн Экспорт". Совокупная выручка этих производителей соков в 2023 году составила 354 миллиона рублей, а на 2024 год прогнозируется около 500 миллионов рублей.
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