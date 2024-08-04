Мировой нефтяной рынок потрясен: экспорт из России сократился до минимума

Экспорт нефти из ключевых западных портов России в июле упал

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

В июле экспорт нефти из основных западных портов России достиг 19-месячного минимума, что способствовало общему снижению морских перевозок нефти по всему миру, сообщает агентство Bloomberg.

Фото: Openverse by Paul Lowry, CC BY 2.0

Ссылаясь на данные отслеживания танкеров, агентство отмечает, что в прошлом месяце мировые поставки снизились примерно на 586 тысяч баррелей в день.

Кроме того, общий объем поставок в Китай уменьшился более чем на 1,4 миллиона баррелей в день, что стало самым значительным падением в этом году.

Однако эти цифры могут измениться, поскольку все больше судов начинают указывать свои конечные пункты назначения.