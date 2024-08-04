Мировой нефтяной рынок потрясен: экспорт из России сократился до минимума

В июле экспорт нефти из основных западных портов России достиг 19-месячного минимума, что способствовало общему снижению морских перевозок нефти по всему миру, сообщает агентство Bloomberg.
Ссылаясь на данные отслеживания танкеров, агентство отмечает, что в прошлом месяце мировые поставки снизились примерно на 586 тысяч баррелей в день.
Кроме того, общий объем поставок в Китай уменьшился более чем на 1,4 миллиона баррелей в день, что стало самым значительным падением в этом году.
Однако эти цифры могут измениться, поскольку все больше судов начинают указывать свои конечные пункты назначения.
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