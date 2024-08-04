Австрия мечтает избавиться от российского газа: план уже утверждён

Kurier: Австрия утвердила планы по отказу от российского газа

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правящая коалиция в Австрии утвердила планы по отказу от российского газа к 2027 году, что будет включено в новую стратегию безопасности страны, сообщает Kurier.

Фото: wikimedia.org by RG72, CC BY 4.0

По информации Kurier, правительство, представляющее бирюзовую и зеленую партии, уже достигло соглашения по этому вопросу.

Новая стратегия безопасности страны практически завершена и может быть представлена в ближайшие недели, как сообщает РИА Новости.

Издание Der Standard отмечает, что значительная часть импорта газа в Австрию все еще поступает из России (93% в марте, 81% в апреле и 90% в мае). В абсолютных значениях весенний импорт 2024 года достиг рекорда с июня 2022 года.