Австрия мечтает избавиться от российского газа: план уже утверждён

Правящая коалиция в Австрии утвердила планы по отказу от российского газа к 2027 году, что будет включено в новую стратегию безопасности страны, сообщает Kurier.
По информации Kurier, правительство, представляющее бирюзовую и зеленую партии, уже достигло соглашения по этому вопросу.
Новая стратегия безопасности страны практически завершена и может быть представлена в ближайшие недели, как сообщает РИА Новости.
Издание Der Standard отмечает, что значительная часть импорта газа в Австрию все еще поступает из России (93% в марте, 81% в апреле и 90% в мае). В абсолютных значениях весенний импорт 2024 года достиг рекорда с июня 2022 года.
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