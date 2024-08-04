Россиянам рассказали о важных хитростях при оплате жилищно-коммунальных услуг

Как правильно использовать льготы на оплату коммунальных услуг

Для того чтобы максимально эффективно воспользоваться льготами при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), следует учитывать несколько важных моментов.

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Об этом рассказал эксперт в области ЖКХ и общественный деятель Дмитрий Бондарь в интервью газете "Известия".

Прежде всего, если у абонента есть несколько оснований для получения льгот, ему стоит произвести расчет, чтобы выбрать наиболее выгодный вариант.

Например, гражданин, который одновременно является ветераном труда и инвалидом, может выбрать ту льготу, которая предоставляет наибольшую скидку. Также стоит помнить, что льготы могут распространяться на членов семьи.

Кроме того, необходимо учитывать нормативы потребления ресурсов. Бондарь предупредил, что в случае превышения установленных норм за "излишки" придется платить по полной стоимости.

Не менее важно регулярно проверять правильность начисления льгот, чтобы своевременно выявлять и устранять возможные ошибки.