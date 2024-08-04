Сколько будет стоить доллар в конце 2024 года? Экспертные прогнозы и ожидания

Разуваев: курс доллара в конце 2024 года составит порядка 84–85 рублей

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономист Александр Разуваев, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, в интервью NEWS.ru выразил мнение, что курс доллара в последнюю декаду 2024 года останется примерно на текущем уровне, составляя около 84-85 рублей.

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Он также отметил, что другие специалисты прогнозируют курс в 90-92 рубля за доллар, так как это выгодно для бюджета.

"Вообще, по прогнозам специалисты дают оценку в 90–92 рубля за вечно зеленый, так как это элементарно выгодно бюджету".

Стоит отметить, что курс рубля не сильно изменился на фоне решения Банка России повысить ключевую ставку до 18% годовых.