Сколько будет стоить доллар в конце 2024 года? Экспертные прогнозы и ожидания

Экономист Александр Разуваев, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, в интервью NEWS.ru выразил мнение, что курс доллара в последнюю декаду 2024 года останется примерно на текущем уровне, составляя около 84-85 рублей.
Он также отметил, что другие специалисты прогнозируют курс в 90-92 рубля за доллар, так как это выгодно для бюджета.
"Вообще, по прогнозам специалисты дают оценку в 90–92 рубля за вечно зеленый, так как это элементарно выгодно бюджету".
Стоит отметить, что курс рубля не сильно изменился на фоне решения Банка России повысить ключевую ставку до 18% годовых.
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