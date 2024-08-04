Как создать пассивный доход в 2024 году: инвестор назвал самые надёжные способы

Создать пассивный доход можно с помощью акций, депозитов и облигаций

6:18 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы

Пассивный доход позволяет жить комфортно без необходимости работать. Стандартные долгосрочные инвестиции для этого не подходят, так как в случае потери основного заработка придётся распродавать портфель для покрытия расходов. Частный инвестор Алексей Малахов рассказал журналу "Тинькофф", как создать надёжный и по-настоящему пассивный доход с помощью распространённых финансовых инструментов.

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Депозиты

Некоторые банки предлагают вклады с ежемесячной выплатой процентов. Если у вас есть значительные средства, например от продажи недвижимости, и вы хотите получать пассивный доход, не беспокоясь о рисках, депозит — простой вариант. Для большей надежности можно распределить средства по разным банкам, чтобы в каждом размещать не более 1 400 000 ₽, поскольку эту сумму застрахует Агентство по страхованию вкладов в случае отзыва лицензии у банка.

Основная проблема депозитов — их процентная ставка часто ниже уровня инфляции. Например, при ставке 16% и годовой инфляции в 15%, реальная доходность будет минимальной, но хотя бы ваши деньги сохранят свою ценность.

Облигации

Вместо депозита можно предоставить деньги в долг компаниям или государству, купив облигации на бирже. Это не сложнее покупки товаров в интернет-магазине, но доходность может быть в 1,5-3 раза выше, чем по депозитам.

Например, если заводу нужны средства на строительство нового цеха, он может выпустить облигации, обещая вернуть 1000 ₽ через пять лет и ежегодно выплачивать купон в размере 100 ₽, что соответствует доходности 10% годовых.

Но нужно помнить, что большинство облигаций выплачивают купоны раз в квартал или полгода. Хотя есть облигации с ежемесячными выплатами, они редки. Создавая портфель из разных облигаций, можно планировать поступления так, чтобы получать доход каждый месяц.

Однако срок погашения облигаций рано или поздно наступает, и тогда придется покупать новые на освободившиеся деньги. Тем не менее, этот процесс настолько прост, что доход от облигаций можно назвать пассивным.

Дивидендные акции

Покупая акции, вы приобретаете долю в бизнесе и можете рассчитывать на часть его прибыли в виде дивидендов. Однако миноритарные акционеры, то есть те, у кого небольшое количество акций, не могут влиять на решения компании. Мажоритарии могут решить реинвестировать прибыль в развитие компании, что увеличит стоимость акций, но сократит или вовсе исключит дивидендные выплаты.

Поэтому при покупке акций стоит обращать внимание на так называемых дивидендных аристократов — компании, которые регулярно выплачивают дивиденды и продолжают это делать. В отличие от облигаций, акции не имеют срока погашения, так что при стабильной работе компании дивиденды можно получать долгое время.

Плюс акций в том, что помимо дивидендов они могут расти в цене. Если компания из года в год выплачивает, скажем, 50% от прибыли, но сама прибыль растет, то и дивиденды будут увеличиваться, а акции дорожать.

Но есть и риски. Например, в 2022 году из-за геополитической нестабильности многие российские компании приостановили выплату дивидендов, а иностранные активы некоторых инвесторов были заморожены. Эти факторы также нужно учитывать.

ETF

Для получения пассивного дохода от акций лучше сформировать диверсифицированный портфель, а не полагаться на акции одной компании, даже если она кажется надежной. Фонды ETF помогают в этом, предлагая долю в портфеле, состоящем из множества акций или облигаций.

Большинство ETF на Московской бирже реинвестируют прибыль от купонов и дивидендов, приобретая на эти средства новые активы. Однако есть фонды, которые выплачивают доход инвесторам. На зарубежных рынках таких фондов больше, но доступ к ним ограничен для неквалифицированных инвесторов.

С другой стороны, можно инвестировать в ETF без дивидендов и зарабатывать на росте стоимости акций. Например, можно купить облигационный фонд на миллион рублей и периодически продавать часть акций, чтобы поддерживать первоначальную сумму вложений. Однако этот вариант плохо сочетается с философией пассивного дохода.

Доверительное управление

Этот способ подходит состоятельным инвесторам, которые не хотят заниматься выбором инструментов самостоятельно. Минимальный порог входа в такие стратегии обычно составляет несколько миллионов рублей. Управляющая компания может создать и поддерживать индивидуальный инвестиционный портфель, ориентированный на ваши потребности в пассивном доходе, но при этом будет забирать часть прибыли себе.

Что не поможет создать пассивный доход

Некоторые финансовые инструменты не подходят для создания пассивного дохода, так как связаны с большими рисками мошенничества и потери денег:

ПИФы (паевые инвестиционные фонды) схожи с ETF, но имеют юридические отличия. По закону, ПИФы обязаны реинвестировать всю прибыль, и для продажи паев нужно посетить офис управляющей компании, что делает их менее подходящими для пассивного дохода.

Криптовалюта и ICO. Первичное размещение токенов (ICO) похоже на облигации, но связано с высокими рисками мошенничества и потерь.

ПАММ-счета и HYIP-проекты связаны с высоким риском и часто напоминают финансовые пирамиды. Вкладывая в такие схемы, вы рискуете потерять все вложенные средства.

Краудинвестинг выглядит привлекательно, но зачастую неопытные предприниматели или мошенники могут оставить вас без дохода.

Понимание рисков и тщательный выбор инструментов — ключевые факторы для создания стабильного пассивного дохода, предупреждает Малахов.