Как пенсионеру увеличить пенсию в 2024 году: шесть легальных и надёжных способов

Увеличить пенсию можно за счёт вложений в НПФ и маткапитала

7:01 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы

Чтобы получать хорошую пенсию, нужно заранее позаботиться о стаже и индивидуальном пенсионном коэффициенте (ИПК). Разберёмся, как это работает, и расскажем о 6 действенных и при этом абсолютно законных способах увеличить свою пенсию. Один из них, а может, и несколько вам непременно подойдут.

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Докупка пенсионных баллов

Количество пенсионных баллов зависит от суммы страховых взносов, уплаченных в Социальный фонд. Обычно взносы платит работодатель, но можно сделать это и самостоятельно, оформив страхование в СФР. Это добавит и стаж, и ИПК. В 2024 году год стажа и 1,038 ИПК стоят 50 798,88 ₽.

Если не хватает восьми баллов, потребуется заплатить почти максимальный страховой взнос за 2024 год — 406 391,04 ₽, даже если будет превышение по стажу. ИПК начислят в следующем году — до конца марта.

Если вам непонятно, нужно ли докупать баллы, закажите выписку по лицевому счету на госуслугах или в личном кабинете на сайте СФР. Проверьте, есть ли периоды, за которые можно получить дополнительные баллы бесплатно.

Не стоит докупать баллы тем, кто уже накопил достаточный стаж и ИПК. Один ИПК увеличивает пенсию на незначительную сумму — 133,05 ₽ ежемесячно в 2024 году.

Есть и другие варианты: можно продолжать официально работать до накопления нужного количества ИПК или заняться предпринимательской деятельностью и самостоятельно отчислять взносы в СФР.

Получение ИПК за уход за пожилыми или инвалидами

Неработающий гражданин может оформить уход за инвалидом первой группы, ребенком с инвалидностью или лицом старше 80 лет, за что начисляется 1,8 ИПК за каждый полный год ухода.

Однако перед или после ухода должен быть период официальной работы, за который уплачивались страховые взносы.

Например, женщина уволилась и не знает, как быть с ИПК и стажем. Ей не хватает баллов для страховой пенсии, но у неё есть мать в возрасте 80 лет. Она может оформить уход за матерью, чтобы увеличить свой ИПК и не потерять права на пенсию.

Заявление об уходе подаётся в СФР с согласием нетрудоспособного лица.

Вложение материнского капитала в пенсионные накопления

Если нет других приоритетов для использования материнского капитала, его можно направить на увеличение будущей пенсии матери. За это также можно получить доход каждые пять лет.

Для этого необходимо подать заявление через личный кабинет на сайте СФР или госуслуги.

Затем капитал можно получить тремя способами:

в виде ежемесячной прибавки к пенсии на определенный срок, но не менее 10 лет;

ежемесячными выплатами на всю жизнь;

единовременной выплатой, если размер накопительной пенсии не превышает 5% от суммы страховой и накопительной пенсий.

Право на пенсию возникает на пять лет раньше общеустановленного возраста — с 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Деньги можно доверить государственному или негосударственному пенсионному фонду, выбрав его исходя из доходности инвестиций. Можно также отозвать деньги на счет в СФР, но тогда доход от накопительного счета не будет получен.

Отсрочка выхода на пенсию

При позднем обращении за пенсией её размер увеличивается. Даже уже получающую пенсию можно отложить, чтобы в будущем её повысили. Однако есть риск не дожить до выплат.

Отсрочка выгодна работающим пенсионерам, которые могут за это время заработать дополнительные ИПК и получить повышенные коэффициенты при расчете пенсии. В остальных случаях лучше обратиться за пенсией вовремя.

За каждый год отсрочки пенсия увеличивается благодаря коэффициентам повышения. Например, при максимальной отсрочке на 10 лет она вырастет с 18 706,63 ₽ до 33 395,82 ₽. Но за этот период пенсионер теряет 1 392 275,76 ₽.

Формирование пенсии через негосударственный фонд

Можно получать две пенсии: одну от государства, другую — из негосударственного пенсионного фонда (НПФ). Вторая не зависит от первой.

НПФ предлагает заключить пенсионный договор, по которому деньги накапливаются и инвестируются. Пенсию можно получать в возрасте, указанном в договоре: для мужчин — с 60 лет, для женщин — с 55 лет.

Размер выплат зависит от накопленной суммы и дохода от инвестиций. Выплаты можно увеличить, если начать их позже. Деньги страхуются государством на сумму до 2 800 000 ₽.

Пенсионер выбирает формат выплат: ежемесячные пожизненные или в течение определённого срока, например, 10 лет. У пожизненных выплат есть минус: остаток денег не наследуется.

Кроме того, за участие в программе НПО положен налоговый вычет: вернут 13% НДФЛ с суммы взносов до 120 000 ₽ в год.

Досрочное снятие средств возможно, но невыгодно из-за штрафов НПФ.

Чтобы получать две пенсии, нужно выбрать НПФ и разработать пенсионный план с помощью калькуляторов на сайте НПФ. Важно ознакомиться с условиями программы, чтобы избежать расторжения договора или изменения плана выплат из-за нарушений.

Получение пенсии на карту другого банка

Пенсионные выплаты можно получать на карту другого банка, который предлагает более выгодные условия, например, кэшбэк или отсутствие комиссии за переводы. Некоторые банки создают специальные дебетовые карты для пенсионеров, с которых удобно оплачивать ЖКУ без комиссии, и начисляют процент на остаток средств.

Главное — проверить, сотрудничает ли банк с территориальным отделением СФР. Список таких банков доступен на сайте СФР вашего региона.

Для смены банка нужно: