Россиянам рассказали, когда ключевая ставка упадёт до 8,5%

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АКРА: ключевая ставка на конец 2024 года составит 18-20%

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным макропрогноза рейтингового агентства АКРА, ключевая ставка к концу 2024 года ожидается в пределах 18-20%.

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Аналитики агентства предполагают, что в 2026 году этот показатель опустится ниже 10%.

Прогнозы также указывают на то, что к концу 2025 года ключевая ставка составит от 12,5% до 14,5%. В 2026 году она может снизиться до 7,5-9%, а в 2027 году — еще больше, достигнув уровня 6,5-8%, пишет ТАСС.

Среднегодовые значения ставок ожидаются на уровне 13,4-15,3% в 2025 году, 8,8-10,4% в 2026 году и 7-8,5% в 2027 году.

Аналитики АКРА также прогнозируют снижение инфляции до целевых уровней в 2025 году. По оценкам на текущий год, инфляция составит от 6,5% до 7,5%.