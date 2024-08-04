Финансовая катастрофа: Украина объявила о банкротстве

Украина объявила о банкротстве, что подтверждается новым законом, подписанным Владимиром Зеленским. Этот закон позволяет приостановить выплаты по внешнему долгу до октября 2024 года.
Об этом сообщил немецкий бизнесмен Ким Дотком на своей странице в соцсети.
Он отметил: "Помните, как Зеленский просил у других стран дать ему в долг? Он только что подписал указ о приостановлении выплат по внешнему долгу. Украина обанкротилась"
Таким образом, решение Зеленского о приостановке выплат стало важным шагом в контексте финансовых трудностей страны.
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