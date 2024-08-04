Финансовая катастрофа: Украина объявила о банкротстве

Украина объявила о банкротстве

0:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Украина объявила о банкротстве, что подтверждается новым законом, подписанным Владимиром Зеленским. Этот закон позволяет приостановить выплаты по внешнему долгу до октября 2024 года.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна, PDM

Об этом сообщил немецкий бизнесмен Ким Дотком на своей странице в соцсети.

Он отметил: "Помните, как Зеленский просил у других стран дать ему в долг? Он только что подписал указ о приостановлении выплат по внешнему долгу. Украина обанкротилась"

Таким образом, решение Зеленского о приостановке выплат стало важным шагом в контексте финансовых трудностей страны.