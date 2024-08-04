Импорт падает, а производство растёт: российские духи завоёвывают сердца покупателей

Производство духов в РФ достигло рекордных значений

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Производство духов и одеколонов в России достигло исторического максимума на фоне снижения объёмов импорта, сообщает РБК.

Фото: commons.wikimedia.org by Disdero, CC BY 3.0

По данным издания, в 2024 году объём производства парфюмерной продукции в стране установил рекорд, который не наблюдался как минимум последние четыре года.

В первом полугодии текущего года было выпущено 51,6 миллиона флаконов парфюмерии, что является наивысшим показателем с 2021 года, согласно информации от оператора системы маркировки и прослеживаемости товаров "Центр развития перспективных технологий" (ЦРПТ).

Это увеличение производства происходит на фоне сокращения импорта парфюмерной продукции: в первой половине 2024 года объем закупок уменьшился на 10,6%, составив 26,9 миллиона флаконов.