Эксперты предупреждают: дефицит арбузов может стать реальностью

Ситуация с ценами на арбузы в России будет стабильной

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ситуация с ценами на арбузы и дыни в России обещает оставаться стабильной, как сообщает Минсельхоз РФ. Эти сведения были озвучены в публикации "Известий".

Фото: freepik.com

По информации ведомства, урожай бахчевых культур в стране последние несколько лет колебался в пределах 0,6-0,7 миллиона тонн. Это позволяет России полностью удовлетворять внутренний спрос.

Ранее появились опасения о возможном резком увеличении цен на арбузы в связи с сокращением урожая из-за нашествия трипсов — мелких паразитов, негативно влияющих на растения. В результате, ожидаемого избытка арбузов в 2024 году не предвидится.

Эксперт в области розничной торговли Михаил Лачугин также высказывает мнение о возможном дефиците арбузов в стране. Он связывает это с повреждениями урожая, вызванными весенними заморозками. В настоящее время ситуация усугубляется сильной жарой, из-за которой арбузы гибнут прямо на полях.