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Россиянам рассказали, какие налоговые льготы будут доступны уже в ближайшее время

Чаплин: в России расширяется поддержка в части предоставления социальных льгот

1:14
Экономика

Депутат Государственной думы и член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в интервью с NEWS.ru объяснил, какие налоговые льготы и меры поддержки для отечественного бизнеса, а также социальные преференции в области НДФЛ будут доступны россиянам в ближайшее время.

Чаплин: в России расширяется поддержка в части предоставления социальных льгот
Фото: Freepik by wirestock, PDM

Он отметил, что в стране продлевается нулевая ставка НДС на авиаперелеты из Дальнего Востока, Крыма и Севастополя, а также увеличивается количество социальных льгот.

По его словам, нулевая ставка НДС на перелеты из аэропортов Дальнего Востока, Крыма и Севастополя будет действовать до 1 января 2028 года. При этом, если перелет осуществляется через московские аэропорты, ставка НДС составит 10%.

Кроме того, депутат добавил, что поддержка в части социальных льгот также расширяется: освобождение от НДС теперь распространяется на аренду автомобилей скорой помощи для государственных и муниципальных учреждений, а также на передачу имущества образовательным учреждениям для детей, включая сирот и инвалидов, благотворительными фондами.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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