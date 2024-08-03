Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Западные СМИ сообщают о росте стремления к миру у украинцев
Welt: Зеленского вынуждают к проведению переговоров с Россией
Стоит ли выбирать накопительное страхование жизни? Плюсы и минусы
Выяснилось, что у Павла Дурова трое детей в семье
Русские туристы скоро могут открыть для себя Танзанию
Бальзам и кондиционер для волос: что это такое и как их правильно использовать
Как экономить на продуктах
Центральный пляж Таганрога снова открыт после затопления
Фильм "Смерч 2" выйдет онлайн 13 августа после успешного проката в кинотеатрах
Венесуэла может предоставить доступ к своей нефти для стран БРИКС

Венесуэла откроет доступ к своей нефти для стран БРИКС

0:40
Экономика

По словам Николаса Мадуро, Венесуэла может передать странам БРИКС права на разработку месторождений нефти и газа.

Венесуэла откроет доступ к своей нефти для стран БРИКС
Фото: Openverse by Paul Lowry, CC BY 2.0

Как заявил Мадуро: "БРИКС — это гигантский рынок для национальных производителей", и Венесуэла нацелилась на него, поскольку стремится развивать экспортную модель экономики". 

Венесуэла является страной с крупнейшими известными разведанными запасами нефти. Традиционно разработкой нефтяных месторождений страны занимались США, однако после прихода к власти социалистов доступ зарубежных компаний к ресурсам Венесуэлы был ограничен, что в свою очередь стало причиной введения санкций со стороны США. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
"Норникель", если выведет мощности в Китай, может быть национализирован

Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.

"Норникель" намерен вынести стратегическое производство в Китай. Надо ли это России?
ВСУ попытались атаковать Севастополь американской ракетой ATACMS
Сводка с фронта: в Киеве паника из-за скорости продвижения ВС РФ, очередная массированная атака на Севастополь
Сводка с фронта: враг атаковал 55-ю дронами Ростовскую область, русское наступление на Покровск
Либо долгое истощение, либо разгромный удар — как окончится спецоперация России на Украине
Отдых в Крыму вдали от моря вполне существует Дмитрий Плотников История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев Профессия врачевателя: от античности до наших дней Сергей Лебедев
Стало известно о расколе в отношениях двух крупных фигур ЕС
США начали смягчать санкции против РФ. Европа опять "в дураках"
В США прокомментировали кадры уничтожения "Леопарда" ВСУ
В США прокомментировали кадры уничтожения "Леопарда" ВСУ
Последние материалы
Западные СМИ сообщают о росте стремления к миру у украинцев
Welt: Зеленского вынуждают к проведению переговоров с Россией
Стоит ли выбирать накопительное страхование жизни? Плюсы и минусы
Выяснилось, что у Павла Дурова трое детей в семье
Русские туристы скоро могут открыть для себя Танзанию
Отдых в Крыму вдали от моря вполне существует
Венесуэла откроет доступ к своей нефти для стран БРИКС
Бальзам и кондиционер для волос: что это такое и как их правильно использовать
Как экономить на продуктах
Центральный пляж Таганрога снова открыт после затопления
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников