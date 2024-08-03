Венесуэла может предоставить доступ к своей нефти для стран БРИКС

Венесуэла откроет доступ к своей нефти для стран БРИКС

0:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам Николаса Мадуро, Венесуэла может передать странам БРИКС права на разработку месторождений нефти и газа.

Фото: Openverse by Paul Lowry, CC BY 2.0

Как заявил Мадуро: "БРИКС — это гигантский рынок для национальных производителей", и Венесуэла нацелилась на него, поскольку стремится развивать экспортную модель экономики".

Венесуэла является страной с крупнейшими известными разведанными запасами нефти. Традиционно разработкой нефтяных месторождений страны занимались США, однако после прихода к власти социалистов доступ зарубежных компаний к ресурсам Венесуэлы был ограничен, что в свою очередь стало причиной введения санкций со стороны США.