Венесуэла может предоставить доступ к своей нефти для стран БРИКС

По словам Николаса Мадуро, Венесуэла может передать странам БРИКС права на разработку месторождений нефти и газа.
Как заявил Мадуро: "БРИКС — это гигантский рынок для национальных производителей", и Венесуэла нацелилась на него, поскольку стремится развивать экспортную модель экономики".
Венесуэла является страной с крупнейшими известными разведанными запасами нефти. Традиционно разработкой нефтяных месторождений страны занимались США, однако после прихода к власти социалистов доступ зарубежных компаний к ресурсам Венесуэлы был ограничен, что в свою очередь стало причиной введения санкций со стороны США.
Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.