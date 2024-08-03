Участие в глобальных и локальных конфликтах привело США к значительному увеличению госдолга, который летом 2024 года превысил $34 трлн, пишет обозреватель Ф.М. Шакил для Al Mayadeen.
По мнению автора, США сталкиваются с серьезными экономическими проблемами, такими как высокий госдолг и инфляция, что вызывает тревогу у финансистов и предупреждения о рисках дефолта и глобальной нестабильности.
Вашингтон, участвуя в прокси-войнах, затягивает конфликты и усугубляет ситуацию для гражданского населения, одновременно негативно влияя на внутренний социальный и государственный секторы.
Для финансирования союзников и партнеров власти вынуждены повышать потолок госдолга, что осложняет удовлетворение потребностей программ государственного сектора.
Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.