США стоят перед лицом глобальной экономической катастрофы из-за огромного госдолга

Участие в локальных конфликтах по всей планете вогнало США в долговую яму

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Участие в глобальных и локальных конфликтах привело США к значительному увеличению госдолга, который летом 2024 года превысил $34 трлн, пишет обозреватель Ф.М. Шакил для Al Mayadeen.

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По мнению автора, США сталкиваются с серьезными экономическими проблемами, такими как высокий госдолг и инфляция, что вызывает тревогу у финансистов и предупреждения о рисках дефолта и глобальной нестабильности.

Вашингтон, участвуя в прокси-войнах, затягивает конфликты и усугубляет ситуацию для гражданского населения, одновременно негативно влияя на внутренний социальный и государственный секторы.

Для финансирования союзников и партнеров власти вынуждены повышать потолок госдолга, что осложняет удовлетворение потребностей программ государственного сектора.